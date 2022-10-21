С 26 по 28 октября 2022 года в Уфе состоятся крупнейшие отраслевые события: Российский энергетический форум и международная выставка «Энергетика Урала».

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ.

Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») традиционно примет активное участие в работе Российского энергетического форума и выступит организатором ряда мероприятий в его рамках.

В частности, Башкирская генерирующая компания, как соорганизатор деловой части форума, 26 октября собирает экспертов отрасли на круглый стол «Работа отрасли в условиях новых вызовов. Импортозамещение», на котором планируется обсудить особенности деятельности в текущих условиях и перспективы энергетических компаний, а также производителей продукции и поставщиков услуг для энергетической отрасли (оборудование, технологии, IT-решения и т.д.).

26 октября ООО «БГК» совместно с ООО «БашРТС» проведёт круглый стол «Теплоснабжение в новых условиях. Наработки и перспективы», где планируется обсудить вопросы, связанные со схемой теплоснабжения Уфы, практические шаги по повышению энергетической эффективности сферы теплоснабжения, актуальность и необходимость создания городской абонентской службы и другие аспекты сферы теплоснабжения.

27 октября БГК приглашает экспертов отрасли на круглый стол «Диагностирование, ремонт и эксплуатация оборудования турбоустановок ПТУ и ПГУ ТЭС», организованный при поддержке Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г.Екатеринбург).

Ещё одно публичное мероприятие, которое органично вошло в программу форума, это – церемония подведения итогов и награждение победителей Конкурса научно-технических работ по решению актуальных проблем тепловой энергетики, также организованная силами ООО «БГК». Конкурс проводится третий год, в нём участвуют студенты и преподаватели энергетических вузов России.

28 октября ООО «БГК» впервые в рамках РЭФ проведёт интеллектуально-познавательную викторину для студентов профильных вузов и ссузов.