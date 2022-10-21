Специалисты Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ, Кемерово) разработали способ получения водорода под воздействием лазерного излучения из наночастиц алюминия и воды, сообщил директор Института углехимии и химического материаловедения академик Зинфер Исмагилов на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу.

"Мы получаем совершенно новый источник для получения водорода из обычной краски-серебрянки", - сказал Исмагилов.

По его словам, под воздействием лазерного излучения алюминий, покрытый оксидной оболочкой, разогревается, разрывает оксидный кокон и взаимодействует с водой.

Исмагилов отметил, что работа запатентована в РФ, идет международное патентование.

"Аналогов именно такого подхода в литературе и патентном бюро не существует", - подчеркнул он.

При реакции алюминия с водой образуется гидроксид алюминия и водород.