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Принципиально новый способ получения водорода разработали сибирские ученые

Принципиально новый способ получения водорода разработали сибирские ученые

21 октября 2022, 18:00
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ВОДОРОД, ФИЦ УУХ
Источник: interfax-russia.ru

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Специалисты Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ, Кемерово) разработали способ получения водорода под воздействием лазерного излучения из наночастиц алюминия и воды, сообщил директор Института углехимии и химического материаловедения академик Зинфер Исмагилов на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу.

"Мы получаем совершенно новый источник для получения водорода из обычной краски-серебрянки", - сказал Исмагилов.

По его словам, под воздействием лазерного излучения алюминий, покрытый оксидной оболочкой, разогревается, разрывает оксидный кокон и взаимодействует с водой.

Исмагилов отметил, что работа запатентована в РФ, идет международное патентование.

"Аналогов именно такого подхода в литературе и патентном бюро не существует", - подчеркнул он.

При реакции алюминия с водой образуется гидроксид алюминия и водород.

Источник: interfax-russia.ru

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