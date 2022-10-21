Системный оператор Единой энергетической системы и «РусГидро» подключили Зарагижскую ГЭС в Кабардино-Балкарии к цифровой системе доведения плановой мощности.

Введенная в эксплуатацию в конце 2016 года Зарагижская ГЭС установленной мощностью 30,6 МВт является нижней ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС. Установленная на станции цифровая система позволяет осуществлять загрузку гидроагрегатов без участия персонала в соответствии с разрабатываемыми Системным оператором ежечасными плановыми диспетчерскими графиками энергосистемы с использованием автоматической системы доведения задания плановой мощности до электростанции (СДПМ).

Уникальность проекта состоит в применении нового типа каналов связи между диспетчерским центром Системного оператора и АСУТП электростанции. До сих пор в СДПМ использовались существующие на большинстве ГЭС каналы ЦС (ЦКС) АРЧМ, по которым на гидрогенераторы направляются команды на изменение мощности в рамках автоматического вторичного регулирования частоты в ЕЭС России. На Зарагижской ГЭС, не включенной в централизованную систему АРЧМ в силу небольшой величины установленной мощности, использованы каналы СОТИАССО – системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора. По ним осуществляется обмен телеметрией и сигналами телеуправления между объектами электроэнергетики ЕЭС России и диспетчерскими центрами. Успешное подключение АСУТП Зарагижской ГЭС к СДПМ Системного оператора с использованием каналов СОТИАССО открывает двери для распространения этой цифровой технологии на малые ГЭС.

Специалистами филиала ПАО «РусГидро» — «Кабардино-Балкарский филиал» и филиалов Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга» (ОДУ Юга) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ) были разработаны план-график реализации организационно-технических мероприятий, определены общие технические решения по внедрению цифровой системы, на основе которых специалистами электростанции разработана и согласована с Системным оператором необходимая рабочая документация, а также организованы работы по реализации проекта. Для подключения Зарагижской ГЭС к СДПМ потребовалась разработка специального программного обеспечения для интеграции серверов СДПМ с верхним уровнем АСУТП станции.

К настоящему моменту проведены успешные комплексные испытания, подтвердившие готовность к началу опытной эксплуатации новой цифровой системы.

Начатое пять лет назад внедрение СДПМ, наряду с развитием дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА объектов электроэнергетики, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости, централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения и рядом других проектов, – важная составляющая цифровой трансформации оперативно-диспетчерского управления. Среди ожидаемых результатов внедрения СДПМ ― существенное повышение надежности и оперативности передачи планового диспетчерского графика, задания плановой мощности и диспетчерских команд до систем технологического управления ГЭС и ТЭС, создание технологической основы для внутричасового планирования и автоматизации третичного регулирования частоты в ЕЭС России.

«РусГидро» принимало активное участие в создании новой цифровой системы. Эта технология отрабатывалась в ходе совместного с Системным оператором пилотного проекта, а первым в ЕЭС России объектом генерации, на котором была внедрена технология автоматического доведения задания плановой мощности, стала Чиркейская ГЭС в 2018 году.

Всего к настоящему моменту в ЕЭС России к СДПМ подключен 21 объект генерации, среди которых есть не только ГЭС, но и тепловые электростанции. В дальнейших планах – тиражирование технологии на все гидроэлектростанции, в том числе не подключенные к АРЧМ, а также на ТЭС.

Зарагижская ГЭС находится на реке Черек, у села Зарагиж Черекского района в Кабардино-Балкарии. Входит в Нижне-Черекский каскад ГЭС, являясь его нижней ступенью. Введена в эксплуатацию в 2016 году.

Фото: РусГидро