В Рыбинске отремонтируют мост через Волгу за 3,3 млрд рублей

Капитальный ремонт моста через Волгу проведут в Рыбинске, стоимость работ составит 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Дмитрий Рудаков.

"Объявили конкурс на капитальный ремонт Волжского моста. Цена контракта, которую удалось отстоять в Минстрое, - 3,3 млрд рублей - достаточна для того, чтобы мост в Рыбинске стал безопасным и по-прежнему выполнял свою функцию", - написал Рудаков.

По его словам, работы планируется провести до середины лета 2024 года. Подрядчик определится 10 ноября. Основной ремонт начнется весной 2023 года.

"Мост полностью закрывать для движения не будем ни во время подготовки, ни в процессе капитального ремонта", - уточнил Рудаков.

Рыбинский мост был построен в 1963 году, он является автомобильным и пешеходным. Мост считается визитной карточной Рыбинска, одной из главных достопримечательностей города.

Фото: pexels.com