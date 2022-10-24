В рамках реализации проектного договора на технологическое присоединение филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» подключил к электрическим сетям уличное освещение автодороги А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь» на двух участках в Мосальском районе Калужской области – на повороте к г. Мосальск и д. Новоселки. Максимальная мощность присоединения каждого участка составила 9 кВт.

С этой целью на одном участке автодороги энергетики построили новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, которая подключена к воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ № 4 подстанции 35/10 кВ «Людково». Также выполнено строительство воздушной линии 10 кВ протяженностью 2,25 км с применением самонесущего изолированного провода.

На другом участке автодороги А-130 специалисты филиала также построили новую ТП-10/0,4 кВ, подключив ее к ВЛ-10 кВ №6 распределительного пункта 10 кВ «Рамено», а также провели воздушную линию напряжением 10 кВ протяженностью 1,95 км с применением самонесущего изолированного провода. На двух объектах установлены трехфазные приборы учета электроэнергии.