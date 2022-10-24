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24 октября 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, КАЛУГАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр и Приволжье
В рамках реализации проектного договора на технологическое присоединение филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» подключил к электрическим сетям уличное освещение автодороги А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь» на двух участках в Мосальском районе Калужской области – на повороте к г. Мосальск и д. Новоселки. Максимальная мощность присоединения каждого участка составила 9 кВт.
С этой целью на одном участке автодороги энергетики построили новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, которая подключена к воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ № 4 подстанции 35/10 кВ «Людково». Также выполнено строительство воздушной линии 10 кВ протяженностью 2,25 км с применением самонесущего изолированного провода.
На другом участке автодороги А-130 специалисты филиала также построили новую ТП-10/0,4 кВ, подключив ее к ВЛ-10 кВ №6 распределительного пункта 10 кВ «Рамено», а также провели воздушную линию напряжением 10 кВ протяженностью 1,95 км с применением самонесущего изолированного провода. На двух объектах установлены трехфазные приборы учета электроэнергии.
«В реализация проекта по подключению уличного освещения на участках федеральной трассы А-130 были задействованы все необходимые ресурсы компании, работы выполнены в соответствии с установленным графиком. Подключение уличного освещения автодороги позволит безопасно и комфортно передвигаться автотранспорту в темное время суток», – добавил заместитель генерального директора – директор филиала «Калугаэнерго» Дмитрий Федоров.
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