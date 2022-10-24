Системный оператор подвел итоги дополнительного конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, на ноябрь 2022 года.

Дополнительный отбор проводился в рамках пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка электроэнергии с участием специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Заявки были поданы 11 компаниями в отношении 25 объектов управления. По итогам конкурсной процедуры отобраны заявки в отношении всех указанных объектов управления.

Плановый совокупный объем снижения потребления, отобранный по результатам отбора, составил 60,38 МВт, в том числе в первой ценовой зоне оптового рынка 4,5 МВт и во второй ценовой зоне оптового рынка – 55,88 МВт.

По итогам конкурентного отбора средневзвешенная цена оказания услуг в первой ценовой зоне в ноябре составила 206 015,24 руб./МВт, во второй ценовой зоне – 393 312,23 руб./МВт.

С учетом результатов проведенного в сентябре конкурентного отбора на IV квартал текущего года услуги по управлению спросом на электрическую энергию в ноябре 2022 года в совокупности будут оказывать 39 специализированных организаций в отношении 188 объектов агрегированного управления. Плановый совокупный объем снижения потребления, отобранный по результатам двух процедур, составил 926,58 МВт, в том числе в первой ценовой зоне оптового рынка 641,12 МВт и во второй ценовой зоне оптового рынка – 285,46 МВт.

Среди агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики – металлургии, информационным технологиям, машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры и другие разновидности потребителей электроэнергии. Среди них есть государственные и частные компании, а также бюджетные организации.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2022 год составляет 1,0 % спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии: для первой ценовой зоны оптового рынка – 1479,82 МВт, для второй ценовой зоны оптового рынка – 421,26 МВт.

Отбор агрегаторов управления спросом проводился на новой электронной торговой площадке АО «СО ЕЭС» с повышенной производительностью и дополнительными функциональными возможностями.

В ноябре 2022 года планируется провести дополнительный отбор агрегаторов на декабрь.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно, начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года. Постановлениями Правительства от 8 февраля 2021 г. №132 и от 27 декабря 2021 г. №2492 действие пилотного проекта продлено до 31.12.2022 г.