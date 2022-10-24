На обходе Набережных Челнов продолжат реконструкцию М-7 "Волга"

Для включения в скоростной маршрут М-12 пройдет очередной этап реконструкции федеральной трассы М-7 «Волга» в Татарстане. Участок с 1070 по 1102 км, рассмотренный Главгосэкспертизой России, примыкает к обходу Набережных Челнов и станет продолжением строящейся трассы Москва-Казань-Екатеринбург. Общая протяженность маршрута М-12 составит около 1600 км. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил спланировать продолжение трассы до Владивостока для большей связанности территорий страны.



Реконструкция М-7 «Волга» с 1070 по 1102 км пройдет в границах Тукаевского и Мензелинского муниципальных районов Республики Татарстан.

«За обходом Набережных Челнов скоростная четырехполосная дорога будет проложена по существующему направлению М-7 «Волга», за исключением участка возле села Кузембетьево. На территории населенных пунктов в Татарстане участки М-7 после реконструкции будут соответствовать категории магистральных городских дорог 1 класса», – отметил Ирек Сабиров, главный специалист отдела комплексной экспертизы Приволжского филиала Главгосэкспертизы России.

Проект также включает строительство двух путепроводов, восьми пешеходных переходов в разных уровнях и мост через реку Ашпалинка. Вдоль проезжей части установят шумозащитные экраны.



На этапе подготовки территории в зоне дорожного строительства пройдет переустройство высоковольтных линий, трасс магистральных газопроводов высокого давления и строительство автоматизированных газораспределительных станций в населенных пунктах Балтаево, Топасево, Коноваловка и городе Мензелинске.



Застройщик – ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «Интехпроект».



Фото: Росавтодор