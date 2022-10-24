ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершает реконструкцию ВЛ 35 кВ «Сажино – Большая Ока», которая проходит по территории Мечетлинского района Башкирии и Артинского района Свердловской области. Общая протяженность воздушной линии электропередачи составляет 31 км, из них на балансе ООО «Башкирэнерго» по обе стороны административной границы находятся 12,9 км.

Эта ЛЭП была поставлена под напряжение в 1963 году, за десятилетия эксплуатации деревянные опоры и провод износились. В июне 2022 г. сетевики приступили к замене деревянных опор – их более ста - на железобетонные, а также к замене проводов на новые. Завершение работ планируется к концу октября.

Благодаря реконструкции существенно улучшится надежность и качество электроснабжения девяти населенных пунктов Мечетлинского района: Большеустьикинское, Малоустьикинское, Аюпово, Большая Ока, Средняя Ока, Степной, Ключевой, Абдуллино и Азикеево. Суммарно здесь проживает около 12,5 тыс. человек. Реконструкция ЛЭП также повысит качество электроснабжения фермерских хозяйств «Сосновка» и «Актау».

Затраты компании на реконструкцию составят около 18 млн. рублей.

На снимке: ВЛ 35 кВ «Сажино – Большая Ока».