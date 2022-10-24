Ежемесячные поставки готовой продукции Макеевкского кабельного завода в различные регионы России превысили 1 тыс. тонн. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Есть предприятия, которые мы запускаем после долгого перерыва, а иные увеличивают свой промышленный потенциал. Одно из таких — Макеевский кабельный завод, который активно увеличивает объемы производства, расширяет ассортимент и занимает лидирующие позиции на рынке, — написал Хоценко в своем телеграм-канале. — В месяц предприятие поставляет в субъекты РФ более 1000 тонн продукции».

Он добавил, что сейчас завод выпускает 14 видов продукции, которая востребована в России.

МКЗ работает с 2011 года, производит кабели, провода и шнуры различного назначения. Ассортимент кабельной продукции — более 2000 маркоразмеров. Она востребована в строительстве, транспорте, металлургии, машиностроении и горнодобывающей промышленности. В начале 2018 года смонтирована новая линия по скрутке алюминиевых жил, заработала линия по волочению медной проволоки. В связи с закупкой высокопроизводительного оборудования, создано собственное конструкторское бюро.

Фото: t.me/Novosti_Makeevka