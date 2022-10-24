Чистая комната, наклонная линия и испытательная лаборатория
Финальная глава "500 кВ Русской независимости" в проекте "Ункомтех 360"
24 октября 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: УКРАИНА, ДНР, МАКЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ДАН
Ежемесячные поставки готовой продукции Макеевкского кабельного завода в различные регионы России превысили 1 тыс. тонн. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
«Есть предприятия, которые мы запускаем после долгого перерыва, а иные увеличивают свой промышленный потенциал. Одно из таких — Макеевский кабельный завод, который активно увеличивает объемы производства, расширяет ассортимент и занимает лидирующие позиции на рынке, — написал Хоценко в своем телеграм-канале. — В месяц предприятие поставляет в субъекты РФ более 1000 тонн продукции».
Он добавил, что сейчас завод выпускает 14 видов продукции, которая востребована в России.
МКЗ работает с 2011 года, производит кабели, провода и шнуры различного назначения. Ассортимент кабельной продукции — более 2000 маркоразмеров. Она востребована в строительстве, транспорте, металлургии, машиностроении и горнодобывающей промышленности. В начале 2018 года смонтирована новая линия по скрутке алюминиевых жил, заработала линия по волочению медной проволоки. В связи с закупкой высокопроизводительного оборудования, создано собственное конструкторское бюро.
Фото: t.me/Novosti_Makeevka
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