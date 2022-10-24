«Россети Тюмень» завершили техническое обслуживание светового ограждения высотных опор ЛЭП в Октябрьском районе ХМАО-Югры. Профилактические мероприятия выполнены на воздушных линиях 110 кВ «Красноленинская — Рогожниковская 1, 2» и «Сергино — Октябрьская 1, 2». Высота энергообъектов в данной местности достигает 148 метров. Выполненные мероприятия повысили безопасность движения воздушного транспорта в темное время суток.

Линии электропередачи высотой с 50-этажный дом находятся на пересечении с одной из крупнейших в мире рек – Обью. Для обеспечения безопасности движения самолетов и вертолетов, выполняющих полеты на низких высотах, энергообъекты высотой более 100 м должны иметь дневную маркировку (окраску) и световое ограждение. На четырех опорах специалисты «Россети Тюмень» проверили работу оборудования, а также источников основного и дополнительного питания. Помимо этого, проведена ревизия целостности изоляции, заменены лампы и аккумуляторные батареи, а также очищены стеклянные колбы светильников. Доставка персонала до энергообъектов осуществлялась при помощи водного транспорта.

В зоне обслуживания «Россети Тюмень» светоограждением оснащены 29 воздушных линий электропередачи. Своевременное проведение предупредительных мероприятий на оборудовании повышает безопасность полетов воздушных судов в Тюменском макрорегионе.