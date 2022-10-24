Кабель СКАБ применим для всех видов промышленности, в том числе нефтегазовой.

Кабельный завод «Спецкабель» принял участие в ХIV Международной научно-практической конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения», которая проходила 17–21 октября в г. ;Cочи. В рамках конференции обсуждались вопросы производства, эксплуатации, ремонта, диагностического обследования и промышленной безопасности ГРС, а также проектирования, строительства, перевооружения и ремонта объектов.

В конференции приняли участие представители ПАО «Газпром», заводы – производители оборудования и ГРС, инжиниринговые и диагностические центры, проектные, научные институты и подрядные организации.

«Спецкабель» на мероприятии представил Евгений Никоноров, руководитель отдела по работе с проектными организациями предприятия. Он выступил с темой «Универсальные кабели СКАБ, разработанные для объектов ПАО «Газпром». Он сообщил, что серия универсальных кабелей СКАБ завода «Спецкабель» способна максимально закрыть потребности энергетики и нефтегазовой отрасли в кабельной продукции. Кабель СКАБ применим практически для всех видов промышленности – нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и других. Он предназначен, в частности, для передачи данных в системах автоматики, для аналоговой и цифровой связи, интерфейса RS-485.

Отметим, что «Спецкабель» ежегодно разрабатывает и выводит на рынок линейки новой продукции, отвечающей современным запросам рынка и требованиям законодательства Таможенного союза. Многие разработки не имеют аналогов не только в России, но и в мире.