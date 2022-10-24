С начала года технические службы ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» провели различные виды диагностики 8 358 единиц оборудования электроустановок.

Специалисты выполнили более 5 тыс. испытаний оборудования подстанций 35-110 кВ и трансформаторных пунктов, трансформаторов и кабельных линий. Тепловизионный контроль прошло 1096 единиц оборудования. Энергетики выполнили более 1,5 тыс. заборов трансформаторного масла для физико-химического анализа, а также провели 448 операций по хроматографическому анализу содержания газов в масле.

Результаты исследований послужат основанием для включения объектов в планы ремонтных работ на следующий год или для проведения неотложных ремонтов.