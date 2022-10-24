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Свыше 244 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" с начала 2022 года

Свыше 244 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала Россети Юг с начала 2022 года

24 октября 2022, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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За девять месяцев текущего года в распределительную сеть филиала ПАО «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило 244,5 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года составила более 10%.

Астраханская область входит в тройку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. За последние несколько лет в области ввели в эксплуатацию 13 солнечных электростанций общей мощностью свыше 285 МВт. Из них 9 СЭС передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг».
Развитие возобновляемых источников энергии в регионе увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям, не нанося при этом урона экологии.

Источник: Россети Юг

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