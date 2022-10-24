«Россети Московский регион» провели пресс-тур, в ходе которого журналисты стали свидетелями завораживающего процесса превращения трансформаторных подстанций в арт-объекты. Совместный проект реализуется в рамках сотрудничества с ООО «Украсим Город!».

Лейтмотивы арт-проекта в районе Южное Медведково – океанография, география и путешествия. Главные герои граффити - русский и советский ученый-географ Юлий Михайлович Шокальский и отважный путешественник ХVII века, землепроходец Семен Иванович Дежнев. Их имена носят улицы на северо-востоке столицы. К слову, основной корпоративный цвет компании «Россети Московский регион» - глубокий синий - тоже ассоциируется с морем и отражающимся в нем небом.

В районе Марьина роща на территории одноименной школы на фасадах подстанции появится граффити на тему химии – на стены нанесут наименования химических элементов и соединений. А на трансформаторной подстанции на территории школы №1539 в Алексеевском районе оформление выполнено в яркой и красочной полигональной стилистике.

Контуры рисунков переносятся на поверхности фасадов с помощью мультимедийного проектора, а само изображение выполняется акриловыми красками.

Этот проект – далеко не первая инициатива компании «Россети Московский регион» по превращению подстанций в арт-объекты. Художественные изображения, нанесенные на трансформаторные подстанции и питающие центры, можно встретить в самых разных частях города. Так, в 2018 году «Россети Московский регион» реализовали международный арт-проект «Футбольные континенты» в спортивном комплексе «Лужники». В рамках проекта художники из семи стран расписали семь трансформаторных подстанций компании, представив зрителям уникальные граффити, посвященные футболу.

В рамках другого проекта компании - «Доброе электричество – детям» - рисунки с правилами электробезопасности вблизи энергообъектов были нанесены на пять подстанций в Зеленограде.

Всего на территории Москвы порядка 30 энергообъектов «Россети Московский регион» имеют художественное оформление, выполненное высококлассными художниками и райтерами.