«Россети Северный Кавказ» за девять месяцев текущего года подключили к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа почти 12,6 тысячи новых потребителей. Суммарно им выдано 234 МВт мощности.

Энергетики Дагестана выполнили обязательства по 3 895 заявкам на 45 МВт. На Ставрополье специалисты осуществили 2 665 технологических присоединений на 57 МВт. В Чеченской Республике к сетям региональной компании подключили 1 957 объектов на 47 МВт. В Кабардино-Балкарии исполнено 1 697 договоров технологического присоединения на 29 МВт. Энергетики Северной Осетии выдали 25 МВт мощности 1 206 заявителям. В Карачаево-Черкесии 919 новых объектов обеспечено 21 МВт мощности. В Республике Ингушетия 254 новым потребителям выдано 10 МВт.

В числе особо важных проектов, реализованных «Россети Северный Кавказ» в январе-сентябре текущего года: присоединение к электрическим сетям первого крупного объекта солнечной генерации в Дагестане – Южно-Сухокумской солнечной электростанции, и Грозненской тепловой электростанции в Чеченской Республике.

Энергетики также выдали 4,7 МВт дополнительной мощности Хабезскому гипсовому заводу в Карачаево-Черкесии, построив порядка 11 км двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это позволит крупнейшему на Северном Кавказе производителю сухих строительных смесей модернизировать предприятие и запустить новую линию по производству гипсокартонных листов.

Кроме того, с 300 кВт до 2 МВт увеличена мощность завода розлива природных минеральных вод в Ставропольском крае.

«Повышение доступности сетевой инфраструктуры для потребителей – всегда будет под нашим строгим контролем. Энергетики осознают важность каждой заявки, поскольку технологическое присоединение практически всегда связано с повышением благополучия людей», – отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.