Заместитель Председателя Правительства обсудил с учёными, представителями компаний и профильных ведомств развитие водородной энергетики в России до 2035 года в условиях новых экономических вызовов.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание межведомственной рабочей группы по развитию в Российской Федерации водородной энергетики.

«В текущей ситуации мы ощутили влияние санкций в том числе на проекты в области водородной энергетики, тем не менее считаем, что направление развития водородных технологий по-прежнему является одним из самых приоритетных. При этом нужно скорректировать целевые показатели программы в пользу увеличения доли отечественных технологий и сокращения экспортных планов», – сказал Александр Новак, открывая совещание.

Вице-премьер заслушал отчёт о работе экспертных подгрупп межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики, информацию о приоритетных пилотных проектах водородной энергетики и предлагаемых мерах их государственной поддержки. Проекты в области производства, хранения и транспортировки водорода представили «Росатом», «АФК “Система”», «Газпромбанк». Среди них – поезд на водородных топливных элементах на Сахалине, водородные топливные элементы для магистрального и коммерческого транспорта в Татарстане, производство цистерн-контейнеров для перевозки водорода в Московской области, развитие водородной заправочной инфраструктуры в Красноярском крае и т.д.

Среди приоритетов развития водородной энергетики в условиях новых экономических вызовов: развитие отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода для внутреннего и международного рынков, создание национальной системы квалификации и сертификации водорода, серийное производство линейки промышленной продукции с использованием водорода, создание испытательных полигонов. Поставлена задача развития международного сотрудничества в области водородных проектов.

Вице-премьер поручил доработать до конца 2022 года Комплексную программу развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации до 2035 года. Он также попросил актуализировать предложения компаний и научного сообщества по мерам господдержки проектов в области водородной энергетики.