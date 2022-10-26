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Энергетики "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для новостройки в Свердловском районе города Перми

Энергетики Пермэнерго создали электросетевую инфраструктуру для новостройки в Свердловском районе города Перми

26 октября 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение жилого комплекса «Полосатый дом», который возводится в краевом центре в микрорайоне Крохалева по адресу улица Емельяна Ярославского, 60.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили мероприятия по обновлению оборудования трансформаторной подстанции № 6020. В частности, здесь были установлены две новые ячейки 10 кВ.

Эти и другие проведенные работы позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 690 кВт. ЖК «Полосатый дом» представляет собой 25-этажное жилое здание, которое включает 449 квартир.

Источник: Россети Урал

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