Кабельщики меняют оборудование
26 октября 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Урал
Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили электроснабжение жилого комплекса «Полосатый дом», который возводится в краевом центре в микрорайоне Крохалева по адресу улица Емельяна Ярославского, 60.
С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики выполнили мероприятия по обновлению оборудования трансформаторной подстанции № 6020. В частности, здесь были установлены две новые ячейки 10 кВ.
Эти и другие проведенные работы позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 690 кВт. ЖК «Полосатый дом» представляет собой 25-этажное жилое здание, которое включает 449 квартир.
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