Создание инженерной и транспортной инфраструктуры нового микрорайона Ростова-на-Дону, который планируется построить на месте бывшего аэропорта Ростова-на-Дону, обойдется не менее чем в 20 млрд рублей. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев во вторник написал в Telegram-канале.

Новый жилой микрорайон планируется возвести на площади около 368 га. Здесь предполагается построить от 1,5 до 1,8 млн кв. м жилья, в котором будут проживать 56-60 тыс. человек.

"На месте старого аэропорта Ростова появится территория комплексного развития. Сегодня в правительстве обсуждали вопрос ее обеспечения всей необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктурой. Что-то уже в работе, например, строится канализационный коллектор №62. Что-то есть - как, например, энергомощности. А что-то еще предстоит проектировать и строить. <…> Всего, по предварительной оценке, на создание необходимой инфраструктуры потребуется не менее двух десятков миллиардов рублей", - написал Голубев.

Губернатор отметил, что по оценке регионального Минтранса, для создания полноценной территории комплексного развития в новом районе Ростова-на-Дону понадобится построить и реконструировать 20 дорог и шесть развязок, на их проектирование потребуется свыше 200 млн рублей. Первые 70 млн планируют направить на подготовку проектной документации в 2023 году.

Ранее глава региона сообщал, что строительство планируют начать в 2023 году. Помимо жилья в новом микрорайоне предполагается строительство шести школ, не менее семи детских садов, медицинское учреждение, библиотека, учреждения культуры, спортивные объекты. Транспортная развязка нового микрорайона предполагает ветку для скоростного трамвая, который проходит вдоль всего микрорайона, и строительство центрального автовокзала или крупного транспортно-пересадочного узла.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года. Власти региона сообщали о планах построить на территории старого аэропорта новый жилой микрорайон со всей необходимой социальной инфраструктурой, а также зоной деловой застройки с объектами научно-производственного, коммерческого, рекреационного и общественного назначения. Также сообщалось, что власти региона при освоении территории старого аэропорта рассчитывают привлечь порядка 99 млрд рублей инвестиций.

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