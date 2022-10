Китайская Si&C Co., Ltd провела уже несколько раундов переговоров с властями Воронежской области для обсуждения деталей реализации на территории региона проекта по строительству производства карбида кремния. Около 3 млрд руб. могут быть вложены в площадку в поселке Латная Семилукского района. Уже на первом этапе мощность производства должна составить 42 тыс. т, а 70% продукции планируется поставлять на экспорт. Инвесторов привлекла сырьевая база региона — наличие запасов кокса и кварцевого песка, дешевой электроэнергии, за счет чего перспективная продукция может быть на 30% дешевле зарубежных аналогов. По мнению эксперта, опасность для окружающей среды при производстве могут составлять печи для плавки кварцевого песка.

Подробности проекта по производству карбида кремния на территории Воронежской области стали известны после встречи 24 октября губернатора Александра Гусева с главным исполнительным директором Si&C Co., Ltd Юанем Фенькуаном. В правительстве региона сообщили «Ъ-Черноземье», что объект может быть возведен в поселке Латная Семилукского района, в 10 км от места добычи особо чистого кварцевого песка.

Объем заявленных инвестиций — около 3 млрд руб. Производственные мощности — 42 тыс. т «на первом этапе». Предприятие планирует 70% карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии, а остальное реализовывать на территории РФ.

В ходе встречи «было отмечено, что наличие серьезной сырьевой базы в регионе — кокса и кварцевого песка, дешевой электроэнергии, необходимой инфраструктуры и развитой логистики позволит выпускать продукцию на 30% дешевле зарубежных и отечественных аналогов».

В облправительстве отметили, что уже найдены поставщики «самого современного в мире оборудования и технологий из Китая». Кроме того, проведены четыре раунда переговоров для выбора оптимальной схемы производства, «существуют предварительные договоренности о технологической поддержке». Губернатор пообещал инвестору содействие со стороны региональной власти. Руководитель регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников уточнил, что проект, включающий карьер в Семилукском районе, уже прошел экспертизу, которая подтвердила «абсолютную чистоту» производства.

По данным облправительства, Si&C Co., Ltd является одним из крупнейших производителей и трейдеров карбида кремния в Китае. Компания выступает партнером госкорпорации «Росатом». По собственным данным, Si&C Co., Ltd работает с 1981 года. Расположена в столице китайской провинции Хэнань Чжэнчжоу. Продукция поставляется в Японию, Южную Корею, страны Америки и Европы.

В специализированном журнале «Добывающая промышленность» (№2 от 2019 года) руководитель представительства китайской компании Сергей Яковлев в статье, посвященной уменьшению гидроабразивного износа шламовых и грунтовых насосов, отмечал, что карбид кремния (химическая формула SiC) «имеет преимущество перед другими используемыми в насосах материалами при сопротивлении кавитации из-за его высокой твердости, что увеличивает срок службы насоса и его проточных частей». Из этого же материала следует, что Si&C Co., Ltd также занимается производством насосов из собственного сырья. В 2018 году компания продала более 500 единиц насосной техники с повышенной износостойкостью.

Карбид кремния — синтетический бинарный материал — продукт высокотемпературного синтеза кремния и углерода. Его свойства — высокая твердость 9,5 (по Моосу), температура плавления 2830°С, химическая инертность, высокая огнеупорность до 1450°С в чистом виде и до 1730°С в соединениях с азотом, максимальная радиационная стойкость. Это полупроводник, способный выдерживать высокую плотность тока. Материал применяется в металлургии, химической промышленности, строительстве, военно-промышленном комплексе, атомной энергетике, электронике и машиностроении.

«Этот полупроводниковый материал по твердости уступает лишь алмазу и нитриду бора и считается наиболее перспективным для применения в электронике, работающей в экстремальных условиях: при высоких температурах, гравитационных перегрузках и под воздействием радиации»,— считает ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления Самарского университета им. Королева Любовь Курганская.

Заведующий кафедрой химии и технологии кристаллов РХТУ, д. х. н., профессор Игорь Аветисов отмечает, что теплопроводность карбида кремния на порядки выше, чем у обычного: «Это хороший показатель, так как в подобных технологиях имеет значение каждый процент».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов полагает, что потребление карбида кремния в России можно оценить на уровне 50 тыс. т в год: «Он используется, к примеру, для выпуска абразивного инструмента. Карбид кремния ввозится в Россию, как и изделия на его основе,— например, огнеупоры».

По словам господина Хазанова, основную опасность для окружающей среды при производстве могут составлять печи для плавки кварцевого песка. «Однако при наличии мощных газоочистных установок опасность будет минимизирована»,— заметил он.

Олег Мухин, Александр Прытков

Фото: cnsicah.com