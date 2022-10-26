Москва выделит 21 земельный участок под новые производства

​Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы выделит инвесторам 21 земельный участок для возведения новых производств по программе реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщает портал mos.ru.

Это позволит создать производства по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, строительных материалов, специй и мясной продукции, изделий из пенополиуретана, а также логистический центр, технопарк и индустриальный кластер.

«Город передаст инвесторам свыше 147 гектаров земли для создания предприятий легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной отраслей. Объем инвестиций в эти проекты составит около 70 млрд рублей. Благодаря их реализации в столице появится более 15 тыс. рабочих мест», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По трем проектам в Новой Москве возведут завод по созданию технологического оборудования и построят пищевой кластер, где будут выпускать молочную, хлебную, мясную и другую продукцию.

На севере Москвы в районе Западное Дегунино появится высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску готовых блюд.

«Производство готовых блюд, пищевой кластер и завод по выпуску технологического оборудования разместятся на участках общей площадью свыше 30 гектаров. Размер инвестиций в реализацию проектов составит 3 млрд рублей. На предприятия смогут трудоустроиться около 4 тыс. человек», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Выделение земельных участков под новые производства в ходе масштабных инвестиционных проектов – эффективная мера поддержки бизнеса со стороны города, которая упрощает застройщикам создание и развитие предприятий. Она также способствует появлению рабочих мест и притоку инвестиций в экономику столицы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы возведут на участках более 1 млн кв. метров недвижимости. Примерно половину этой земли передадут для создания предприятий по производству стройматериалов.

«В Зеленограде в районе Крюково на участке более 35 гектаров инвестор построит производственный комплекс по выпуску строительной продукции с административными, демонстрационными и торговыми зонами общей площадью 360 тыс. кв. метров. В Капотне на территории 1,97 гектара появится завод по выпуску архитектурного бетона площадью 15 тыс. «квадратов». В Новой Москве около станции Бекасово-Сортировочная на четырех участках общей площадью более 28 гектаров разместится промкомплекс по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков и стекла площадью 116 тыс. кв. метров», – уточнил Максим Гаман.

В ходе антикризисной поддержки бизнеса в марте 2022 года город начал предоставлять инвесторам, реализующим масштабные инвестпроекты, землю в аренду без торгов для строительства производств по льготной ставке один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции.

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