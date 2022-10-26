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На Чукотке завершили модернизацию самой крупной в Арктической зоне РФ ветроэлектростанции

На Чукотке завершили модернизацию самой крупной в Арктической зоне РФ ветроэлектростанции

26 октября 2022, 09:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ВЭС, ЧУКОТКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Модернизация ветроэлектростанции (ВЭС) на мысе Обсервации на Чукотке завершена. Это позволит увеличить выработку энергии, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Роман Копин.

"Завершен инвестпроект по модернизации ветроэлектростанции на мысе Обсервации - самой крупной в Арктической зоне РФ. Важный шаг в развитии возобновляемой энергетики на севере. Инвестор - компания "Стройинвест-Энергия" - первый резидент ТОР "Чукотка". Преференциальный режим помог снизить операционные затраты и высвободить дополнительные средства на развитие", - написал глава региона.

Он уточнил, что после проведенных работ ВЭС должна увеличить выработку энергии до 3 ГВт*час в год, что экономит 320 тыс. куб. м газа или почти 800 тонн угля. Доля объектов чистой энергетики на Чукотке в настоящий момент превысила 35% от общего числа источников энергии. 

Фото: Яндекс Дзен

Источник: ТАСС

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