Новосибирская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполняет капитальный ремонт гидроагрегата с станционным номером 4. Работы ведутся согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования Новосибирской ГЭС, требованиям нормативно-технической документации и заводов-изготовителей.

Специалисты произведут разборку гидроагрегата с демонтажом всех вращающихся частей. Капитальный ремонт с выемкой рабочего колеса из кратера гидроагрегата и полным разбором на монтажной площадке выполняется впервые с момента окончания технического перевооружения всего парка гидроагрегатов станции с заменой гидротурбин. В настоящее время ведутся работы по разборке рабочего колеса гидротурбины – демонтированы лопасти рабочего колеса, поршень, проводится разборка и дефектация кинематики. После очистки и тщательного осмотра всех деталей рабочего колеса будет проведена цветная дефектоскопия.

Гидроагрегат №4 установленной мощностью 57,2 МВт был введён в эксплуатацию 14 августа 1958 года. В период с 6 августа 2015 года по 27 июня 2016 года в рамках реализации программы комплексной модернизации (ПКМ) проведено техническое перевооружение гидроагрегата с заменой турбины, отработавшей свой срок эксплуатации. С 1 мая 2017 года, после утверждения акта перемаркировки, установленная мощность гидроагрегата составляет 70 МВт. Последний текущий ремонт, в рамках которого была проведена ревизия и проверка основных и вспомогательного узлов гидроагрегата, проводился в 2021 году.