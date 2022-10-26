25 октября 2022 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в реакторном здании первого энергоблока завершен один из важнейших этапов строительства – сварка перлитной части главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Заварка и термическая обработка всех сварных соединений была завершена за 55 суток вместо 80-ти, предусмотренных графиком, что является абсолютным рекордом для данной операции.

Главный циркуляционный трубопровод имеет диаметр 850 миллиметров, толщину стенок – 70 миллиметров и длину – более 140 метров. ГЦТ соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Учитывая высокие требования к качеству и условиям эксплуатации, сварка ГЦТ – это один из самых сложных и ответственных этапов строительно-монтажных работ на энергоблоке. Именно по трубопроводу нагретая в реакторе вода попадает в парогенераторы, откуда пар идет на турбину и вырабатывает электричество.

«К сварным соединениям ГЦТ предъявляются очень жесткие требования. В рамках сварочных работ специалисты генерального подрядчика и заказчика проводили пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой, – рассказал исполняющий обязанности директора Курской АЭС Андрей Ошарин, – и несмотря на высокий темп работ качество швов отвечает всем требованиям».

В работах были задействованы специалисты АО «Энергоспецмонтаж». 24 сварщика и 24 монтажника в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, выполняли работы по сварке и зачистке свариваемых швов.

«В соответствии с директивным графиком работы по сварке ГЦТ должны быть завершены в течение 80 суток, – рассказал генеральный директор АО «Энергоспецмонтаж» Михаил Пинчук, – но благодаря тому, что все наиболее эффективные предложения по улучшению, ранее реализованные при сварке ГЦТ на энергоблоках Нововоронежской АЭС-2, Белорусской АЭС и АЭС «Руппур» были внесены в проект производства работ на Курской станции, нам удалось существенно сократить длительность работ. Кроме того, в реализации проекта принимали участие высококвалифицированные специалисты 5-6 разрядов, уже имеющие успешный опыт выполнения данных работ на других АЭС».

«Главный циркуляционный трубопровод – главная артерия, соединяющая в единое целое оборудование ядерной паропроизводящей установки энергоблока АЭС. С точки зрения технологии выполнения строительно-монтажных работ завершение сварки ГЦТ открывает возможность начала монтажа систем безопасности и других технологических систем, которые к ним примыкают. Фактически, начинается подготовка к выполнению предстоящего ключевого технологического события – началу пролива систем безопасности на открытый реактор», — отметил вице-президент АО АСЭ – директор проекта по сооружению Курской АЭС Олег Шперле.

В настоящее время на ГЦТ продолжается выполнение работ по наплавке аустенитной нержавеющей стали на внутренние сварные швы, которая станет защитой трубопровода от агрессивной среды. Эти работы будут завершены до конца октября.

Сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2 осуществляется в рамках федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года.