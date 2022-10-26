На обходе Кемерова начали строить мост через Томь

В августе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства Северо-Западного обхода Кемерова. В октябре стартовал второй этап строительства, включающий мост через Томь – с инженерной точки зрения самый сложный объект в составе проекта.



В дирекции автодорог Кузбасса сообщили, что подрядчик приступил к строительству моста через Томь протяженностью 884,6 п. м и специализированного перехода для животных на участке обхода севернее села Верхотомка. Согласно проектной документации, расположение моста в этом месте продиктовано гидрогеологическими условиями и объемами земляных работ на подходах. Экодук же потребовался в связи с тем, что здесь регулярно встречаются лоси.

«Исходя из сложного рельефа правого берега реки Томь в достаточно глубокой выемке в подмостовом пространстве строящегося моста практически целиком будет сформирована транспортная развязка Северо-Западного обхода Кемерово с автодорогой Кемерово – Яшкино – Тайга, ведущей к знаменитой кондитерской фабрике «Яшкино», – уточнил Евгений Гайнулин, главный эксперт проекта Службы ГЭП Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Как эксперт рассказывал ранее, скоростная трасса обхода Кемерова соединит федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» в направлении с запада на восток, уводя транзитный поток в объезд городской территории. Таким образом, переключение значительной части автотранспорта на объездную дорогу уменьшит транспортную нагрузку на центр города и в целом улучшит социальную и экологическую обстановку за счет снижения уровня шума и вредных выбросов.



Власти региона заявили о стремлении построить обход Кемерова с опережением графика и запустить движение уже в 2024 году.



Фото: Администрация Правительства Кузбасса