Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил межфазные распорки на линии электропередачи 110 кВ «Оленья – Ямбург», которая обеспечивает энергоснабжение потребителей ЯНАО, включая объекты компании «Газпром». Оборудование позволит повысить надежность энергообъекта при сильных ветровых нагрузках.

Межфазные распорки российского производства изготовлены из высокопрочного полимера. Цельная конструкция протяженностью 9 м не имеет металлических вставок, что увеличивает ее ресурс почти в 6,5 раз по сравнению с традиционными аналогами. Новое оборудование удерживает провода ЛЭП на заданном расстоянии, предотвращая «пляску» и схлестывание.

Линия электропередачи 110 кВ «Оленья – Ямбург» протяженностью 107 км проходит по районам вечной мерзлоты, для которых характерны особые свойства грунта и суровый климат – зимние морозы, сильные ветра и высокая влажность. Это создает риски для надежной работы энерготранзита.