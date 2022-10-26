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На самой северной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок

На самой северной ЛЭП Ямало-Ненецкого автономного округа установлено новое оборудование для защиты от ветровых нагрузок

26 октября 2022, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала установил межфазные распорки на линии электропередачи 110 кВ «Оленья – Ямбург», которая обеспечивает энергоснабжение потребителей ЯНАО, включая объекты компании «Газпром». Оборудование позволит повысить надежность энергообъекта при сильных ветровых нагрузках.

Межфазные распорки российского производства изготовлены из высокопрочного полимера. Цельная конструкция протяженностью 9 м не имеет металлических вставок, что увеличивает ее ресурс почти в 6,5 раз по сравнению с традиционными аналогами. Новое оборудование удерживает провода ЛЭП на заданном расстоянии, предотвращая «пляску» и схлестывание.

Линия электропередачи 110 кВ «Оленья – Ямбург» протяженностью 107 км проходит по районам вечной мерзлоты, для которых характерны особые свойства грунта и суровый климат – зимние морозы, сильные ветра и высокая влажность. Это создает риски для надежной работы энерготранзита.

Источник: Россети ФСК ЕЭС

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