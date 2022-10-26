Создание избыточных барьеров на пути свободного обмена энергоресурсами и сопутствующими технологиями противоречит интересам стран-экспортёров газа, об этом заявил Николай Шульгинов на 24-й Министерской встрече Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ).

Глава Минэнерго рассказал, что кризисные явления на мировом рынке газа вызваны в том числе санкционным давлением на Россию, как одного из крупнейших экспортёров энергоресурсов. Политизация международного энергетического взаимодействия определённой группой стран дестабилизирует мировые энергетические рынки и приводит к разрушению рыночной среды.

«В Европе планы отказаться от российского газа на горизонте до 2030 года привели к беспрецедентному росту цен на газ, и расплачиваться за эти решения приходится простым гражданам. Через рынок СПГ это региональное явление затрагивает весь мир, лишая развивающиеся страны доступного СПГ», – отметил он.

Николай Шульгинов добавил, что идея установить «потолок цен» на газ грозит негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей газа. «Такая мера, если она будет принята, приведет к нарушению устоявшихся цепочек энергопоставок и дефициту предложения», – сказал Глава Минэнерго.

По словам Министра, деятельность ФСЭГ должна быть направлена на нейтрализацию негативного эффекта тех инициатив, которые угрожают интересам всех участников рынка.

В частности, по предложению российской стороны в заявление по итогам встречи был добавлен пункт, осуждающий любые преднамеренные нападения с целью нанести ущерб критически важной энергетической инфраструктуре.

«26 сентября был совершён подрыв трёх «ниток» газопровода «Северный поток». Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал эту диверсию как «акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента»», - подчеркнул Николай Шульгинов.

Министр также отметил, что сегодняшняя ситуация подтверждает востребованность инструментов долгосрочной стабилизации рынков, одним из которых являются долгосрочные контракты на поставку газа и встречные обязательства на его покупку.

«Такие взаимные обязательства сторон позволяют привлекать финансирование под реализацию крупных проектов в сфере добычи и транспортировки газа, предупреждают от резких движений во взаимной торговле. А в конечном итоге позволяют обеспечивать надёжное и предсказуемое энергоснабжение потребителей и энергетическую безопасность», – сказал он.

Ключевым итогом Министерской встречи стало принятие актуализированной Долгосрочной стратегии ФСЭГ. Российская сторона поддерживает повышение международной роли ФСЭГ, включая предложения расширить число участников Форума и его диалоговых партнёров.