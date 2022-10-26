Новую роль для использованных одноразовых защитных масок для лица нашли учёные из Университета Суонси (Swansea University), расположенного в Суонси, Уэльс, Великобритания. Углерод, содержащийся в использованных масках, может быть извлечён и переработан для синтеза высококачественных одностенных углеродных нанотрубок (УНТ), которые затем могут быть использованы при изготовлении кабеля Ethernet для широкополосного доступа.

Углеродные нанотрубки в середине Ethernet-кабеля плотно упакованы внутри термоусаживаемых трубок и медных проволок с каждой стороны для создания каналов передачи энергии и данных.

Нарезанные на крупные кусочки хирургические маски были суспензированы в толуоле и введены в реактор газофазного химического осаждения, предварительно оптимизированный для производства углеродных нанотрубок с использованием впрыска жидкости. Углеродные нанотрубки, выращенные в кварцевой трубке длиной 78 см, характеризуются с точки зрения подачи напряжения и тока и используются для изготовления отдельных проволок. Было продемонстрировано, что Ethernet-кабель на основе углеродных нанотрубок, соединяющий два компьютера, обеспечивает пропускную способность примерно 100 Мб/с, что соответствует стандартам передачи для кабелей категории 5.

По словам профессора Элвина Орбека Уайта (Alvin Orbaek White), соавтора исследования, проведенного в Университете Суонси, одноразовые лицевые маски представляют собой настоящую пародию на систему переработки отходов, так как они создают огромное количество пластиковых отходов, большая часть которых оказывается в наших океанах. В процессе исследования было установлено, что углерод внутри масок может быть использован в качестве вполне хорошего сырья для изготовления высококачественных материалов, таких как углеродные нанотрубки. Процессы жидкого диспергирования и переработки, подробно описанные в научном журнале Carbon Letters, также могут представлять интерес при производстве лёгких батарей, используемых в электромобилях и дронах.