Инфографика: Правительство Магаданской области

Сергей Носов доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе видеоконференции о развитии Магаданской области.

В Магаданской области за последние два года на 12% увеличилось промышленное производство, отметил глава региона.

Работающие в области крупнейшие горнодобывающие компании существенно нарастили добычу, прирост по золоту к уровню 2018 года составил более 40 %. В прошлом году золотодобытчики побили рекорд послевоенного периода и добыли более 52 тонн. Недропользователи области сохранили уровень добычи драгоценного металла на прошлогоднем уровне.

«Хочу также отметить, что уровень добычи, несмотря на все сложности этого периода, 2022 года, сохраняется. Наши золотопромышленники, крупные компании, решали главную задачу, в течение первого полугодия этим занимались, – это реализация своей продукции, прежде всего золота, на внешних рынках», - отметил Сергей Носов, комментируя, как регион выравнивает экономику в условиях антироссийских санкций.

Позитивным моментом, по мнению губернатора Магаданской области, является план по вводу в следующем году двух новых ГОКов: ЗИФ на месторождении «Тэутэджак» и II очереди ГОКа на месторождении «Павлик». К 2024 году регион планирует выйти на 60 тонн добычи золота в год и тем самым сохранить доходную часть бюджета.

По словам Сергея Носова, у Колымы хороший ресурсный потенциал по цветным и черным металлам, углеводородам. К работе на территории проявляют интерес серьезные инвесторы. В этом году в регион зашла Уральская горно-металлургическая компания - крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов.

«Колымская горнорудная компания приступила к геологоразведке по побережью Охотского моря. При подтверждении запасов, в следующем году планируем приступить к проектированию ГОКа. Видим перспективу не только в добыче меди, но и олова, и цинка», - сказал Сергей Носов.

.Фото: Правительство Магаданской области