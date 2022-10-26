Энергетические компании инвестируют в течение пяти лет более 32 млрд рублей в модернизацию электроэнергетики Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров на пленарном заседании Российского экономического форума в Уфе.

"Только в этом году объем инвестиций в республиканскую генерацию превысил 9 млрд рублей. Не сомневаюсь, что наши энергетические компании смогут выполнить инвестиционные планы на ближайшую пятилетку (2022-2026). Объем вложений в их рамках превышает 32 млрд рублей", - рассказал Назаров.

Он отметил, что по программе модернизации тепловых электростанций в ближайшие 10 лет планируется модернизировать 41 ГВт или четверть всей генерации России. В программу также вошли крупные электростанции Башкирии - Кармановская ГРЭС, Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, а также Приуфимская, Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ.

Премьер-министр Республики отметил, что у правительства также есть серьезные планы по развитию электросетевой инфраструктуры. Так, профильная компания "Башкирэнерго" планирует увеличить инвестиции по программе, которая рассчитана на восемь лет, с 3,5 до 5 млрд рублей.

Также Назаров подчеркнул, что для Башкирии особо важен проект "Инфраструктурное развитие Зауралья", по которому в Сибае планируется построить новую подстанцию на 500 кВ. Премьер-министр Башкирии выразил уверенность, что реализовать его помогут Башкирская генерирующая компания и "Башкирэнерго". Проект входит в перечень проектов социально-экономического развития регионов, одобренных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Российский энергетический форум и 28-я Международная специализированная выставка "Энергетика Урала" проходят в Уфе с 26 по 28 октября. В деловой программе форума примут участие 250 спикеров из 30 городов России и других стран. Форум организован правительством Башкирии при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерстве промышленности и торговли РФ.