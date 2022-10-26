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26 октября 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КЧР
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
«Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев текущего года в судебном порядке взыскали 455,1 млн рублей долга за оказанные услуги по передаче электроэнергии с территориальных сетевых организаций (ТСО), которые осуществляют передачу и распределение электрической энергии на территории Карачаево-Черкесии.
Всего за отчетный период в Арбитражные суды Карачаево-Черкесии и Ставропольского края в отношении недобросовестных контрагентов было подано 15 исков на сумму 474,7 млн рублей. Основанием для арбитражного производства стали нарушения территориальными сетевыми организациями договорных обязательств в части оплаты оказываемых услуг и по взысканию процентов за пользование чужими денежными средствами.
Всего за 9 месяцев с учетом ранее поданных заявлений в ходе судебных разбирательств по 18 искам требования «Россети Северный Кавказ» были удовлетворены в полном объеме. Еще по 44 искам на сумму 722,3 млн рублей судебные решения о взыскании задолженности в пользу «Россети Северный Кавказ» уже вступили в законную силу.
В настоящее время в Арбитражных судах Карачаево-Черкесии и Ставропольского края в отношении ТСО рассматриваются 11 исков по взысканию 444,1 млн рублей долга.
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