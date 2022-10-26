Группа «Россети» завершила основные номенклатурные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов. Об этом рассказал Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров на заседании федерального штаба, которое провел в Санкт-Петербурге Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В соответствии с планом выполнен ремонт более 3 650 единиц подстанционного оборудования и почти 1 750 км линий электропередачи 35 кВ и выше, проведена расчистка от растительности более 30 400 гектаров просек ЛЭП. Полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, обеспечена готовность 1 359 аварийно-восстановительных бригад (6 410 специалистов и 2 896 единиц спецтехники), а также 812 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 108 МВт.

С учетом существенного числа технологических нарушений в СЗФО, в первую очередь из-за погодных факторов, Группа «Россети» разработала программы повышения надежности электроснабжения в Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях. Документы предусматривают техническое перевооружение и реконструкцию семи подстанций 35-110 кВ и более 5 000 км ЛЭП напряжением до 110 кВ включительно, приобретение авто- и спецтехники, резервных источников электроснабжения. В настоящее время с ФОИВ определяются источники финансирования мероприятий.

Планируемый объем инвестиционной программы Группы «Россети» в СЗФО в 2022 году составляет 70,2 млрд рублей. Будет построено более 2 000 МВА трансформаторной мощности и почти 3 400 км ЛЭП. В числе крупнейших проектов – ввод подстанции 330 кВ «Ломоносовская» для повышения надежности энергоснабжения пригородов Санкт-Петербурга, двух линий электропередачи 110 кВ для техприсоединения объектов оборонного комплекса и газотранспортной инфраструктуры и др.

Группа «Россети» представлена на территории десяти субъектов СЗФО компаниями «ФСК – Россети», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь». Под их управлением находятся более 70 тыс. подстанций и распределительных пунктов общей мощностью около 107 ГВА, а также около 289 тыс. км линий электропередачи.