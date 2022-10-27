Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил создать рабочую группу и приступить к реализации в России масштабного проекта - всероссийского курорта "Новая Анапа". Его создание привлечет в регион дополнительно более 3 млн туристов в год.

"По указанию президента Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тыс. гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов ежегодно из всех российских субъектов, включая граждан четырех новых регионов", - сообщил Чернышенко ТАСС.

В рабочую группу по реализации проекта войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также корпорация "Туризм.РФ" и администрация Краснодарского края. В феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры между администрацией региона и "Туризм.РФ" было заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.

Вице-премьер отметил, что отдых у моря пользуется высоким спросом в России не только в летний сезон, но и в межсезонье. Ему отдают предпочтение более 60% россиян. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 млн россиян, в том числе 3,7 млн детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 млн человек.