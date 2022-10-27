Энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности

27 октября 2022 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен на номинальную мощность после проведения планового капитального ремонта.

«Ремонтные службы атомной станции и работники подрядных организаций успешно справились с поставленными задачами, включая ответственные работы по внутриреакторному контролю и модернизации, необходимые для дальнейшего повышения надежности эксплуатации оборудования и систем безопасности. Ремонт выполнен в полном объеме, качественно. Все параметры безопасности подтверждены», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Энергоблок №1 находился в капитальном ремонте с 23 августа. Он проводился в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым концерном «Росэнергоатом».

В период ремонта на энергоблоке №1 выполнены регламентные работы на турбогенераторах, паротурбинных установках, контроль стыков пароводяных коммуникаций, ремонт сварных швов, модернизация главных паровых задвижек, обследование статора турбогенератора 2Г, а также замена электроприводов, аккумуляторных батарей, задвижек на маслопроводе маслоохладителей.

Большой объем диагностических операций проделан на реакторной установке: обследованы элементы и конструкции активной зоны реактора, выполнен ультразвуковой контроль технологических каналов и каналов системы управления и защиты, измерены геометрические параметры 50-ти технологических каналов, взяты пробы графита для оценки его состояния и прочности. По результатам контроля проведено восстановление эксплуатационного зазора девяти графитовых колонн. Для этого использовался робототехнический комплекс, созданный российской компанией.

Капитальный ремонт энергоблока №1 завершил ремонтную кампанию 2022 года на Смоленской АЭС. В период плановых ремонтов на всех трех энергоблоках атомной станции были проведены тысячи регламентных и диагностических операций на реакторном, турбинном, электротехническом, химическом оборудовании, устройствах автоматики и средствах измерений, установках радиационного контроля.

В ремонтной кампании на Смоленской АЭС были задействованы специалисты «САЭР», «Смоленскэнергоремонт», «ЭЦМ-Смоленск», «Пролог», «НИКИЭТ», «НИКИМТ-Атомстрой».