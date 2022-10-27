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27 октября 2022, 14:14
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Энергетики реализуют технические мероприятия в Ялте для подключения новых абонентов.
Для обеспечения технологического присоединения объектов в микрорайоне Ени-Дерекой города Ялты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией развивают сетевую инфраструктуру.
К настоящему моменту завершен комплекс проектно-изыскательских и землеустроительных работ. Специалисты приступили к строительно-монтажным работам: установили 2 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, смонтировали 134 опоры и протянули более километра воздушной линии 0,4 кВ. Прокладка линии электропередачи осложнена из-за особенностей горного рельефа Южного берега Крыма.
ГУП РК «Крымэнерго» планирует выполнить свои обязательства до конца года, и более 20 заявителей получат возможность подключить к электрическим сетям свои объекты индивидуального жилищного строительства.
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