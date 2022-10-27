Энергетики реализуют технические мероприятия в Ялте для подключения новых абонентов.

Для обеспечения технологического присоединения объектов в микрорайоне Ени-Дерекой города Ялты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией развивают сетевую инфраструктуру.

К настоящему моменту завершен комплекс проектно-изыскательских и землеустроительных работ. Специалисты приступили к строительно-монтажным работам: установили 2 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, смонтировали 134 опоры и протянули более километра воздушной линии 0,4 кВ. Прокладка линии электропередачи осложнена из-за особенностей горного рельефа Южного берега Крыма.

ГУП РК «Крымэнерго» планирует выполнить свои обязательства до конца года, и более 20 заявителей получат возможность подключить к электрическим сетям свои объекты индивидуального жилищного строительства.