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ГУП РК "Крымэнерго" ведет работы по электрификации ялтинского микрорайона

ГУП РК Крымэнерго ведет работы по электрификации ялтинского микрорайона

27 октября 2022, 14:14
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Энергетики реализуют технические мероприятия в Ялте для подключения новых абонентов.

Для обеспечения технологического присоединения объектов в микрорайоне Ени-Дерекой города Ялты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией развивают сетевую инфраструктуру.

К настоящему моменту завершен комплекс проектно-изыскательских и землеустроительных работ. Специалисты приступили к строительно-монтажным работам: установили 2 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, смонтировали 134 опоры и протянули более километра воздушной линии 0,4 кВ. Прокладка линии электропередачи осложнена из-за особенностей горного рельефа Южного берега Крыма.

ГУП РК «Крымэнерго» планирует выполнить свои обязательства до конца года, и более 20 заявителей получат возможность подключить к электрическим сетям свои объекты индивидуального жилищного строительства.

Источник: КРЫМЭНЕРГО

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