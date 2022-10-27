Это личный вклад каждого из нас
27 октября 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Машиностроение Строительство
Источник: Tverigrad.ru
Его создают на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».
Один из резидентов инновационно-промышленного парка Тверской области «Боровлево-3» ООО «ГЕРС Технолоджи» реализует инвестиционный проект по строительству центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин.
Реализация проекта позволит наладить выпуск высококлассного оборудования для нефтегазовой отрасли на территории Верхневолжья и обеспечить импортозамещение продукции и услуг ушедших с российского рынка крупных нефтегазовых компаний США.
Соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности было подписано между региональным Правительством и ООО «ГЕРС Технолоджи» на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
«Со своей стороны Правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта. Проект позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов», — считает губернатор Игорь Руденя.
На текущий момент закуплено оборудование для изготовления первой российской серии роторноуправляемых систем, на площадке ведется монтаж металлоконструкций производственного комплекса и прокладка коммуникации.
По итогам завершения строительства нового производственного комплекса планируется централизация действующих производственных мощностей на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3».
При поддержке Правительства Тверской области осуществляется обеспечение площадки инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» инженерной инфраструктурой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Кроме того, в 2023 году планируется завершение строительства магистральной внутриплощадочной дороги с обустройством съездов к инвестплощадкам.
ООО «ГЕРС Технолоджи» — российская компания осуществляющая деятельность по разработке и производству оборудования для нефтегазовой отрасли. С 2009 года руководство компании взяло курс на разработку высокотехнологичного сервиса по инженерно-телеметрическому сопровождению бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин с использованием импортозамещающего M/LWD оборудования собственного производства и разработки.
Выпускаемая компанией продукция входит в План мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации.
Фото: Tverigrad.ru
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