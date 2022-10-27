Приморская ГРЭС начала модернизацию энергоблока №1

Энергетики Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании приступили к активной стадии модернизации энергоблока №1. До этого он эксплуатировался 48 лет. В ходе работ будет обновлено 70% турбинного и 30% котельного оборудования. После чего энергоблок сможет гарантировано выдавать в энергосистему региона номинальную мощность в 110 МВт.

К настоящему моменту специалисты вскрыли турбину и приступили к поиску дефектов, извлекли насосное оборудование, подогреватели высокого и низкого давления. С котлов сняли изношенные воздухоподогреватели, водяной экономайзер, потолочный пароперегреватель, демонтировали дымососы и их фундамент.

За четыре месяца на турбине планируется выполнить капитальный ремонт цилиндра высокого давления и реконструкцию цилиндра низкого давления с заменой ротора и диафрагм, обновить подогреватели высокого и низкого давления, установить новые питательные и конденсатные насосы, арматуру и трубопроводы обвязки. Также энергетикам предстоит усовершенствовать системы контроля и управления.

На котельном оборудовании будут заменены водяные экономайзеры, дымососы, короба горячего воздуха. Помимо этого, специалисты выполнят ремонт коробов холодного воздуха, арматуры, газозаборных шахт, пылесистем, горелочных устройств и воздухоподогревателей. Предстоит обновить более 500 тонн металлических конструкций.

На станцию уже прибыли дымососы от Красногвардейского машиностроительного завода, детали проточной части цилиндра низкого давления от Екатеринбургского «Уралэнергоремонта», подогреватели от Среднеуральского завода металлоконструкций. Поверхности нагрева котла и комплектующие изготовил «СибирьЭнергоРемонт». В связи с увеличением количества заказов у российских производителей арматуры и трубопроводов срок поставок увеличен. На Приморской ГРЭС ожидают поступление необходимого для ремонта оборудования не ранее декабря. Кроме того, компания решает вопросы с импортозамещением комплектующих для питательных и конденсатных насосов.

Генподрядчик «СибирьЭнергоМонтаж» для монтажа котельного оборудования привлекает «ВладивостокЭнергоМонтаж», для обновления турбины — «Уралэнергоремонт», для нанесения изоляции — «Декор». Сейчас на энергоблоке трудится более 400 человек. Чтобы успеть все в срок, компании наращивают численность персонала. Работы планируется завершить до конца февраля 2023 года.

В реконструкцию энергоблока СГК вложит 900 млн рублей.