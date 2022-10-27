Филиал «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Одинцовского городского округа в целях повышения надежности электроснабжения потребителей девяти садоводческих объединений (СНТ) заменил порядка 15 км обычного алюминиевого провода на воздушных линиях 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП) большего сечения. СИП – гораздо более надежный, долговечный и безопасный провод, устойчив к повреждениям, в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

Работы были выполнены в СНТ: «Урожайное», «Ока», «Ника», «Белозерово», «Лесная поляна», «Автомобилист», «Росинка» (с. Славское), «Буран» (д. Солослово), а также в ПСК «Раздоры».

Электросети данных садоводческих объединений были переданы на баланс западного филиала в 2020 году в ходе программы консолидации сетей.

При консолидации электрических сетей СНТ компания «Россети Московский регион» в обязательном порядке проводит дефектовку принятого энергооборудования и, в случае необходимости, включает в инвестиционную программу для проведения ремонтных работ в плановом порядке.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для передачи сетей в «Россети Московский регион», подать заявку и направить пакет документов можно через «Личный кабинет» на сайте компании https://rossetimr.ru/client/peredacha/ или, позвонив по номеру Единого контактного центра 8 (800) 220-0-220.