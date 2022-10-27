RusCable Live - Назад в будущее. Эфир 28.10.2022

Кабельщики меняют оборудование
27 октября 2022, 16:53
Рубрика: Новости портала
Метки: Live, ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
В эту пятницу, в преддверии праздника Halloween, мы проведем тематический прямой эфир!
Вспомним героев фильма “Назад в будущее” и отправимся вместе с вами в небольшое путешествие по новостям прошедшей недели: тем более, что 25 октября прошел день кабельщика, также обсудим новость о хищении 31 барабана с кабелем и интервью с генеральным директором “Кирскабель” в рамках проекта “Ункомтех 360”.
В рубрике "Инспекция по соц.сетям" заглянем в аккаунты отраслевых компаний, отметим самое интересное, запоминающееся или забавное. А в рубрике “Биржа доверия” (RusCable Trust Level) посмотрим на изменения в рейтинге отраслевых компаний.
Также вас ждет рубрика “Саундтрек твоего дня” от Марпосадкабель!
Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)
▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на удобной вам платформе:
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