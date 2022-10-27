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27 октября 2022, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "РусГидро"
ПАО «РусГидро» демонстрирует стабильные финансовые результаты: чистая прибыль составила 48,3 млрд рублей, показатель EBITDA* - 80,4 млрд рублей согласно бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 9 месяцев 2022 года.
Выручка Общества без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной для достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию, за отчетный период составила 123,9 млрд рублей (+8% к показателям за аналогичный период 2021 года). Снижение выработки ГЭС в Сибири из-за маловодности рек частично компенсировано ростом цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности во II ценовой зоне и сбалансировано ростом выработки на объектах гидроэнергетики центрального региона, а также эффективностью планирования водно-энергетических режимов.
Динамика затрат демонстрирует сопоставимые темпы - затраты составили 58,0 млрд рублей (+8% к показателям за аналогичный период 2021 года).
Размер кредитного портфеля ПАО «РусГидро» по итогам отчетного периода уменьшился на 7% по сравнению с показателем на начало года и составил 106,1 млрд рублей, около половины кредитного портфеля представлено долгосрочными заемными обязательствами.
Финансовая отчетность на сайте РусГидро: www.rushydro.ru/investors/reports
* Показатель EBITDA рассчитан как прибыль (убыток) от продаж без учета амортизации за отчетный период.
Фото: РусГидро
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