Филиал СУЭНКО «Шадринские электрические сети» завершил реконструкцию участка линии электропередачи 110 кВ «Далматово-Т – Лещево-Т». Объект уже ввели в работу: соответствующее разрешение выдали специалисты Ростехнадзора.

Участок протяженностью 7,3 км проходит по Шадринскому району. Реконструкция продлилась с июля по октябрь: за это время энергетики установили 35 современных опор, смонтировали 22 км провода, изоляторы, линейную арматуру, грозотрос. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения жителей Далматово и Далматовского района, объектов инфраструктуры и ж/д транспорта. Реконструкция воздушной линии ««Далматово-Т - Лещево-Т» - часть крупнейшего инвестиционного проекта СУЭНКО в Зауралье «Железнодорожный транзит». В следующем году модернизация ЛЭП 110 кВ «Далматово-Т - Лещево-Т» продолжится.



По окончании всех работ энергетики проведут работы по рекультивации земельных участков, по которым проходит ЛЭП. На пашнях и лугах восстановят плодородный слой и посеют многолетние травы. Также специалисты проведут работы по восстановлению рыбохозяйственного комплекса.