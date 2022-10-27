В рамках консолидации процесса перспективного планирования в электроэнергетике под эгидой Системного оператора ЕЭС на площадке Филиала Карельское РДУ (осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Республики Карелия) в Петрозаводске состоялась рабочая встреча директора РДУ Олега Паромова с заместителем премьер-министра правительства республики по развитию инфраструктуры, руководителем Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Оксаной Чебуниной и первым заместителем Министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Павлом Банковским.

Олег Паромов рассказал членам республиканского правительства об изменениях в системе планирования перспективного развития отрасли, которые вводятся с 1 января 2023 года в соответствии с принятой в июне 2022 года новой редакцией Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

С 2023 года Системный оператор будет обеспечивать разработку основополагающих отраслевых документов: Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России на среднесрочную перспективу, включая решения по развитию ЕЭС России и электроэнергетики регионов.

«Мы уходим от разработки схем и программ развития электроэнергетики каждого субъекта РФ, а СиПР ЭЭС приравнивается к отраслевым документам стратегического планирования РФ для подготовки документов территориального планирования, – подчеркнул Олег Паромов. – В этом документе будут отражены все планируемые и строящиеся объекты класса напряжения 110 кВ и выше, оказывающие влияние на работу региональных энергосистем».

Директор Карельского РДУ отметил ключевую роль органов исполнительной власти Карелии в новой системе планирования. Она прежде всего связана с оценкой реализуемости наиболее крупных перспективных проектов по технологическому присоединению новых потребителей и координации СиПР со схемами теплоснабжения. Наряду с общественным обсуждением для органов исполнительной власти регионов предусмотрена отдельная процедура рассмотрения проекта схемы и программы развития энергосистемы в части технических решений по развитию электроэнергетики конкретного региона.

Оксана Чебунина выразила уверенность, что компетенция Системного оператора позволит существенно улучшить качество разработки основополагающих документов, имеющих ключевое значение для развития республики.

Стороны акцентировали внимание на сроках предоставления и рассмотрения документов и договорились о регулярных консультациях при работе над планированием развития энергосистемы Карелии.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия» (Карельское РДУ) создан в 2003 году и осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Республики Карелия. Входит в зону операционной деятельности Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада).

Территория операционной зоны Карельского РДУ расположена на площади 180,5 тыс. кв. км с населением 602,5 тыс. человек.

В операционной зоне Карельского РДУ находятся объекты генерации установленной электрической мощностью 1097,305 МВт. Наиболее крупными из них являются: Петрозаводская ТЭЦ, Каскады Кемских, Выгских, Сунских ГЭС филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1», Ондская ГЭС ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия», ТЭС-1 и ТЭС-2 АО «Кондопожский ЦБК», ТЭЦ-1 и ТЭЦ‑2 АО «Сегежский ЦБК». В электроэнергетический комплекс Республики Карелия входят также 144 линий электропередачи класса напряжения 110–330 кВ, 105 трансформаторная подстанция и распределительное устройство электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 7792,4 МВА (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории девяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционные зоны Ленинградского РДУ входят энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородского – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,7 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 140 электростанций (в том числе 117 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 24,7 тыс. МВт, 1169 электрических подстанций 110–750 кВ и 1598 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 47,9 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2022).