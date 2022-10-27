Идеи помогают снизить прямые затраты и нагрузку на персонал, повысить его эффективность, исключить риски. К рассмотрению принимаются любые предложения. Неважно, насколько они масштабны – в компании уверены, что даже мелкие, на первый взгляд, улучшения способны повысить качество работы и продукции.

«Мы высоко ценим сотрудников, не боящихся высказывать идеи, которые способны что-то поменять в лучшую сторону как на конкретной площадке, так и на предприятии в целом. Поощрение таких идей, распространение их на производственные процессы является одним из наших принципов», – говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он приводит пример: на промышленной площадке в Энгельсе сотрудники модернизировали вакуумную систему на линии по производству материалов на основе ПК/АБС. По предложению инженера-технолога Дмитрия Мещенкова был изменен конструктив бочки вакуумного агрегата. Результатом стало повышение работоспособности системы в 2 раза. Опытом площадка Энгельс поделилась с коллегами из Тольятти.

Производство в Самарской области также регулярно внедряет рациональные предложения. Так, идея главного механика Алексея Егоркина, старшего слесаря-ремонтника Сергея Ковалева и станочника широкого профиля Сергея Панкова позволила сэкономить средства и сократить время ремонта линий. Суть предложения – в самостоятельном изготовлении прижимных валиков. Ранее площадка пользовалась услугами подрядчика для их замены – в 2021 году это обошлось в почти в 0,5 млн рублей. Сегодня валики на производственной площадке изготавливают самостоятельно: по проекту сотрудников была установлена виброплатформа, на которой в течение 1-2 кварталов 2022 года произвели необходимый запас прижимных валиков для оперативного ремонта линий.

Также в Тольятти усовершенствовали систему пропайки мешков с готовой продукцией за счет установки датчиков тока нагревательного элемента. Если автоматика «видит» неисправность, которая может привести к некачественной пропайке, аппарат сразу же отключается до устранения причины. Идею внесли и реализовали инженеры-электроники Руслан Нахмедов и Дмитрий Емельяненко.

Они же стали инициаторами установки датчика контроля уровня готовой продукции, который «следит» за точной дозировкой материала в мешок. Таким образом удалось полностью исключить влияние человеческого фактора, снизить нагрузку на персонал при обнаружении недовеса или перевеса при контрольном взвешивании, и максимально оптимизировать процесс дозировки.

Отметим, что в компании уже 5 лет действует Положение о премировании за инициативу и новаторство.