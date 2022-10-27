Латвийский системный оператор АО «Augstsprieguma tīkls» (AST) в рамках проектов по укреплению сетевой инфраструктуры Латвии подписал контракт с компанией EM&SE Syncons на поставку и установку синхронных компенсаторов (СК) общей стоимостью € 114 млн. СК будут установлены на подстанциях (ПС) в Вентспилсе (Ventspils), Ликсне (Līksna) и Гробиня (Grobiņa).

В рамках проекта по синхронизации энергосистем Балтии и Континентальной Европы в целях укрепления сетевой инфраструктуры к 2025 г. планируется также установить по три СК в Литве и Эстонии. После синхронизации с европейской энергосистемой каждая из прибалтийских стран должна поддерживать требуемый уровень регулирования частоты и инерционности для обеспечения устойчивости своей энергосистемы.

По словам члена правления AST Арниса Даугулиса, СК являются важной инфраструктурой для обеспечения энергетической независимости стран Балтии, а также устойчивости и надежности прибалтийских энергосистем. СК обеспечивают необходимую инерционность энергосистемы в случае отключения крупного источника генерации или трансграничного соединения до тех пор, пока не будут задействованы другие резервы для замены потерянного источника энергии и возвращения всей энергосистемы к нормальному режиму работы. Помимо регулирования частоты, СК также помогут обеспечить достаточную компенсацию мощности короткого замыкания в передающей сети для надлежащего срабатывания защиты и автоматики.

Предполагается, что синхронизация энергосистем Балтии и Континентальной Европы повысит надежность электроснабжения потребителей в регионе, одновременно способствуя развитию европейского внутреннего энергетического рынка и создавая новые возможности для бизнеса.

Информационно-аналитический ресурс SEi, официальный сайт AST