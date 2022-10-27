Вокзал в Нижнем Тагиле: в ожидании "Ласточек"

Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на реконструкцию платформы №1 железнодорожного комплекса Нижнего Тагила выдало ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы».



Первый железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле был построен в 1878 году в связи с сооружением Уральской горнозаводской железной дороги. В 1930-е годы здание с трудом справлялось с резко выросшим потоком грузов и пассажиров, но тем не менее прослужило всю Великую Отечественную войну и 15 лет после нее. Нынешнее здание вокзала начали строить в 1956 году и ввели в эксплуатацию в 1966-ом. Уже в наши дни его не раз подвергали реконструкции и капремонту.



Проектной документацией, рассмотренной экспертами региональной госэкспертизы, предусмотрена реконструкция платформы №1 железнодорожного комплекса. После обновления платформа станет «высокой», что позволит заходить с нее в скоростной поезд «Ласточка» и выходить из него без помощи дополнительного оборудования: лесенки или подножки, которые сейчас вручную выдвигают проводники.



Длина платформы составит порядка 388 м, ширина – от 6,8 до 12 м. Здесь установят навесы, специальное навигационное оборудование, урны и скамейки, электронные информационные щиты и указатели. На поверхность платформы нанесут противоскользящее покрытие.



Помимо «Ласточки», объект предназначен для обращения почтово-багажных и других пассажирских вагонов. В сутки здесь смогут принимать до 20 поездов. Пассажиропоток при этом превысит 3 тыс. человек.



Застройщик – ОАО «Российские железные дороги». Генпроектировщик – ОАО «Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.



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