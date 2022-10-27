На площадке Опытно-демонстрационного энергокомплекса, создающегося на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), на стенде приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного насосного агрегата установлено оборудование для подготовки, транспортировки и хранения свинцового теплоносителя реакторной установки БРЕСТ-ОД-300. Завершен монтаж трех плавильный печей, двух емкостей хранения, магнитогидродинамического насоса, а также трубопроводов транспортировки теплоносителя и заполнения испытательной колонки.

В настоящее время монтажники генподрядной организации АО «Концерн Титан-2» устанавливают на оборудовании систему электрообогрева, состоящую из нагревательных элементов из нихрома с керамической оболочкой, которая обеспечит поддержание свинцового теплоносителя в жидком состоянии при температуре около +420°С.

Расплавленный свинец впервые в мировой практике будет использоваться как теплоноситель в реакторной установке на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. В 2023 году к моменту поставки опытного насосного агрегата необходимо будет расплавить 650 тонн свинца, по параметрам практически идентичного тому, который планируется применять в реакторной установке. По оценке специалистов на это потребуется несколько месяцев непрерывной работы печи в режиме плавления. Половина свинца уже закуплена, готовится ее отгрузка для АО «СХК».

После установки опытного образца главного циркуляционного насосного агрегата, с помощью магнитогидродинамического насоса расплав свинца из емкостей хранения подадут в испытательную колонку. К испытаниям опытного образца главного циркуляционного насосного агрегата планируется приступить в 2023 году.

Энергоблок мощностью 300 МВт с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью опытно-демонстрационного энергокомплекса с пристанционным ядерным топливным циклом, который строится на территории Сибирского химического комбината в Северске в рамках стратегического отраслевого проектного направления «Прорыв».

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru