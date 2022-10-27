Что из себя представляет завод "Кирскабель”, как устроено производство и зачем завод осваивает и выпускает сложную эксклюзивную продукцию рассказал директор завода Александр Козунин в эксклюзивном интервью в рамках большого спецпроекта УНКОМТЕХ 360.

Выдержки из материала:

— Какое конкурентное преимущество есть у завода «Кирскабель» в области производства высоковольтного кабеля перед теми, кто уже делает его за границей?

— Во-первых, за рубежом покупать, конечно, хорошо, но дорого. Во-вторых, мы много лет сотрудничаем с крупными компаниями, они нас хорошо знают по нашим изделиям. Поэтому я думаю, что 500 кВ мы можем поставить без каких-либо проблем. Есть еще одно слабое место — кабельные муфты. В кабельных линиях чаще всего повреждения происходят именно в муфтах. Там есть некоторые сложности и с конструкцией муфты, и с монтажом. Кабель — это вещь достаточно надежная, а кабель на 500 кВ — это сверхнадежная вещь, поэтому его сложно повредить и испортить. С муфтами все значительно сложнее. У нас в стране такие муфты пока никто не делает. О желании их делать заявляли несколько компаний, но пока, к сожалению, эта задача не решена. Мы поставили на испытания свой кабель с муфтами различных производителей. В данном случае это импортные муфты, они нужны затем, чтобы иметь возможность включать свою систему и использовать муфты разных производителей.

— А самое главное, что вы залезаете в те темы, в которые боятся залезать другие.

— По-другому никак. Там, где была раньше стройка, там нас уже нет, нас оттуда вытеснили. Нам пришлось идти в более сложное производство, выпускать более сложный кабель, требующий квалификации, дополнительного оборудования. То есть делать то, что сделать не так просто.

— В данный момент на многих предприятиях кабельной промышленности появился серьезный тренд — цифровизация производства. У нас даже есть фильм на эту тему. Насколько я знаю, «Ункомтех» был одним из первых холдингов, который начал внедрять CRM-систему и ERP-систему, призванные помочь в производственном процессе: начинания получением заказа и заканчивая выходом готовой продукции. Расскажите, насколько сильно влияет цифровизация процесса, начиная от первого обращения и заканчивая выпуском готовой продукции?

— На самом деле, сотрудничество с IT-предприятием у нас началось еще в прошлом веке. Предприятие росло и развивалось вместе с нами. Многие производства сейчас занимаются цифровизацией, но проблема в том, что каждое из них идет своим путем. Когда у тебя несколько программ, их очень сложно совместить между собой. Программа хороша тем, что она включает в себя все сферы деятельности. Все процессы у нас на предприятии автоматизированы: начиная от получения заказа, заканчивая учетом рабочего времени сотрудников.