В режиме видеоконференцсвязи прошло заседание Координационного совета по промышленности под председательством заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В нем приняли участие руководители региональных органов исполнительной власти в промышленности, в том числе из новых субъектов.

Сегодня к нам впервые присоединяются коллеги из Донецка, Луганска, Запорожской и Херсонской областей. Я поздравляю вас с принятием судьбоносного решения стать неотъемлемой частью России. Понимаю насколько сложная и напряженная сейчас у вас обстановка. Но мы не можем откладывать «на потом» восстановление промышленности освобожденных территорий,

– поприветствовал Денис Мантуров новых членов Координационного совета.

Он призвал субъекты максимально включиться в работу, выстраивать прямые кооперационные связи для оперативного восстановления промышленного потенциала Донбасса и Новороссии.

Также вице-премьер – глава Минпромторга России напомнил о созданном указом Президента Координационном совете при Правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил. В рамках этой работы Денис Мантуров поставил задачу региональным руководителям в промышленности – обеспечить предприятиям ОПК, связанных отраслей и легкой промышленности максимальное содействие в решении логистических вопросов и подключении к кооперации малых и средних предприятий. В первую очередь это касается производства обмундирования и бытового обеспечения военнослужащих.

Отдельное поручение - руководителям промышленного блока ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Вы – наши глаза на местах, и я прошу вас со своей стороны тоже отслеживать обеспеченность наших войск всем необходимым. О возникающих проблемах информируйте нас,

– отметил Денис Мантуров.

В ходе заседания вице-премьер – глава Минпромторга России обратил внимание на новые меры государственной поддержки и инструменты стимулирования инвестиционной активности. Он обозначил одну из самых ключевых задач – не допустить инвестиционной паузы и поддержать проекты, нацеленные на технологический суверенитет по всем отраслям.

Как отметил Денис Мантуров, сейчас все основные сектора экономики сформировали емкий спрос на отечественное оборудование, технику, комплектующие и материалы. В этой связи промышленность должна оперативно закрывать текущие потребности и обеспечить проекты развития.

Мы уже сориентировали на эту задачу действующие меры поддержки, и получили одобрение Президента и Правительства РФ по запуску дополнительныхобщесистемных механизмов поддержки кластерных проектов. Он ориентирован на привлечение долгосрочных льготных кредитов на производство приоритетной промышленной продукции. Портфель таких проектов предварительно уже сформирован,

– прокомментировал Денис Мантуров.

Помимо этого, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации обратил внимание на недавно принятые Правительством РФ меры поддержки. В частности, «промышленная ипотека» и механизм промышленных технопарков в сфере электроники.

Мы рассчитываем поддержать около десятка таких промышленных зон, не менее чем на 2,5 тыс. рабочих мест. И вам, коллеги, предстоит поработать над вовлечением как можно большего числа резидентов,

– прокомментировал он.

Кроме того, Денис Мантуров отметил, что в ближайшее время Минпромторг России завершит подготовку нормативной базы к Налоговому кодексу в части льготных режимов для промышленных кластеров. Все обозначенные механизмы будут задействованы с начала 2023 года, необходимые средства в проект бюджета уже заложены. Подробнее о мерах поддержки рассказали заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных и директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексей Матушанский. Своим опытом в этой сфере поделились руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.