В Уфе на пленарном заседании Российского энергетического форума генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала Владимир Павлов выступил с докладом о новой системе планирования перспективного развития электроэнергетики. Также он подробно рассказал об отечественных цифровых решениях, внедряемых в практику оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Республики Башкортостан и ОЭС Урала в целом.

Владимир Павлов проинформировал собравшихся о принятых в июне текущего года изменениях в Федеральный закон №135-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым в отрасли вводится новая система планирования перспективного развития.

Он напомнил, что в соответствии с внесенными поправками, с 2023 года Системный оператор будет обеспечивать разработку программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России на среднесрочную перспективу, включающей решения по развитию как ЕЭС России, так и технологически изолированных территориальных энергосистем.

Генеральный директор ОДУ Урала подчеркнул, что вводимые изменения позволят установить единые базовые принципы и требования в области проектирования энергосистем, увеличить вовлеченность органов власти субъектов РФ в процесс разработки СиПР ЭЭС России, обеспечить координацию развития магистрального и распределительного электросетевого комплекса и проведение единой технической политики в электроэнергетике в соответствии с социально-экономическими интересами.

Владимир Павлов также ознакомил собравшихся с новейшими отечественными цифровыми технологиями, внедряемыми в практику оперативно-диспетчерского управления в энергосистеме Республики Башкортостан и ОЭС Урала в целом. В частности, он подробно рассказал об организации дистанционного управления оборудованием и режимом работы сетевых и генерирующих объектов, в том числе функционирующих на базе ВИЭ, и основных эффектах от его внедрения. Так, дистанционное управление активной и реактивной мощностью Бурибаевской и Исянгуловской СЭС из диспетчерского центра Башкирского РДУ позволяет увеличить скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий.

Докладчик также проинформировал, что в текущем году в операционной зоне Башкирского РДУ был реализован первый в ЕЭС России проект по применению на тепловой электростанции – Уфимской ТЭЦ-4 – цифровой системы доведения задания плановой мощности (СДПМ) из диспетчерского центра Системного оператора. СДПМ – это информационно-управляющая система, обеспечивающая автоматическую доставку плановых диспетчерских графиков и диспетчерских команд из диспетчерского центра до систем управления электростанций. Ранее технология применялась только на гидроэлектростанциях. Результатом ее внедрения стало существенное повышение надежности и оперативности передачи планового диспетчерского графика, задания плановой мощности и диспетчерских команд до систем технологического управления электростанции, ускорение восстановления схемно-режимной ситуации в энергосистеме Республики Башкортостан и ОЭС Урала при отклонениях электроэнергетического режима.

Докладчик подчеркнул, что до конца текущего года ОДУ Урала совместно с собственниками энергообъектов планирует осуществить проекты по подключению к СДПМ Павловской ГЭС ООО «БГК» и Академической ТЭЦ ПАО «Т Плюс» в Екатеринбурге.

Также к числу наиболее перспективных решений Владимир Павлов отнес внедрение систем мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) и совершенствование систем противоаварийной автоматики. Так, находящаяся на стадии внедрения в Башкирском РДУ СМЗУ позволит существенно повысить степень использования пропускной способности электрических сетей и увеличить величину передаваемой по ЛЭП мощности.