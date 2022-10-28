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Кадры решают всё!

Кадры решают всё!

28 октября 2022, 13:31
Рубрика: Новости портала
Метки: КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, RUSCABLE.RU, RusCable ПЛЮС
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Кадры решают всё! Этот широко известный и неслабо набивший оскомину лозунг, абсолютно точно отражающий ключевую роль квалификации персонала в успехе любого дела, к сожалению, ни в коей мере не отвечает на вопрос, а где же, собственно, взять персонал с необходимым уровнем подготовки. На самом деле вариантов не так много. Наверное, самый удачный – переманить готовых спецов от конкурентов. Однако здесь есть нюансы, да еще какие! Хороший специалист ценится на вес золота: на дороге не валяется, стоит дорого, и любой здравомыслящий работодатель не отдаст его без боя. Ну а перетаскивать посредственных работников, пусть даже и с определенным опытом, бессмысленно.

Второй вариант – выпускники профильных учебных заведений, средних или высших. Пригласить студентов последних курсов практикантами к себе на предприятие, посмотреть на них в деле, выявить лучших и сделать им предложение, от которого невозможно отказаться. Но и в данном случае имеются некоторые особенности. Учебные заведения дают знания по принципу «как должно быть» (по действующим законам, стандартам, нормативам, фэншую и т.д.). У производственников свой фэншуй в рамках технологического процесса во славу экономии, оптимизации, выполнения плана и прочих не менее важных задач. В этой связи формула «забудьте все, чему вас учили» – вовсе не забавная шутка, а суровая реальность. То есть наверняка придется переучивать.

«В Саранске действуют четыре крупных отраслевых предприятия, – поясняет директор ООО «Сарансккабель» П.В. Цветков. – Работников хватает, привлекать персонал из других городов нет смысла. Многие специалисты приходят с других заводов, часть мы нанимаем «с улицы» и обучаем на месте в течение полугода. Примерно та же картина и с сотрудниками отдела продаж: кого-то переманиваем, остальных берем со стороны. Проводим собеседования, выявляем перспективных и талантливых людей, готовим, аттестуем. Как правило, они остаются у нас для дальнейшей работы. Руководителей верхнего звена стараемся брать только с профильным образованием, соответствующим специфике занимаемой должности»

  Павел Цветков

  Директор ООО «Сарансккабель»

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