28 октября 2022 года в Астане (Казахстан) состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Российскую делегацию возглавил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Минэкономразвития представил министр Максим Решетников и его заместитель Дмитрий Вольвач.

Одной из основных тем встречи стали переговоры по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

«Разрабатываемое Соглашение – важная веха в истории экономического сотрудничества на пространстве СНГ. Интеграция между нашими странами теперь будет охватывать не только торговлю товарами, но и торговлю услугами, учреждение компаний в любых секторах экономики и иную инвестиционную деятельность, гарантии доступа инвесторов, а также высококлассных специалистов и управленцев», - сказал Максим Решетников.

Он также отметил, что углубление торговли услугами может иметь позитивные эффекты и для других секторов экономики – промышленности, сельского хозяйства. Оно будет способствовать созданию новых производственных цепочек, упрощению поставки услуг, сопутствующих торговле товарами.