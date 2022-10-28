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28 октября 2022, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, СНГ
Источник: Минэкономразвития
28 октября 2022 года в Астане (Казахстан) состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Российскую делегацию возглавил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Минэкономразвития представил министр Максим Решетников и его заместитель Дмитрий Вольвач.
Одной из основных тем встречи стали переговоры по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.
«Разрабатываемое Соглашение – важная веха в истории экономического сотрудничества на пространстве СНГ. Интеграция между нашими странами теперь будет охватывать не только торговлю товарами, но и торговлю услугами, учреждение компаний в любых секторах экономики и иную инвестиционную деятельность, гарантии доступа инвесторов, а также высококлассных специалистов и управленцев», - сказал Максим Решетников.
Он также отметил, что углубление торговли услугами может иметь позитивные эффекты и для других секторов экономики – промышленности, сельского хозяйства. Оно будет способствовать созданию новых производственных цепочек, упрощению поставки услуг, сопутствующих торговле товарами.
«По большинству вопросов мы договорились. Поэтому сегодня было одобрено соглашение в целом. И дано время на уровне министров стран договориться уже по оставшимся темам, - сказал Решетников. - В целом мы понимаем, почему важен формат СНГ – вся наша торговля с близлежащими странами строится на зоне свободной торговли, которая как раз образована соглашением в рамках СНГ. Это база нашей торговли товарами. И сейчас стоит задача расширить ее на услуги. Услуги – это и финансы, и транспорт, и строительство, и сферы образования и здравоохранения, сфера консалтинга и так далее. Учитывая структурную перестройку экономики и такой рост сферы услуг, крайне важно, чтобы наши страны договорились именно на единой основе, единой базе. И эта работа в последнее время существенно ускорилась».
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